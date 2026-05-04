Encontro de dança reúne mais de 2.400 espectadores no Adamastor

Guarulhos marcou presença no calendário mundial da dança. A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realizou, no domingo, dia 26 de abril, o Enda 2026 – 21º Encontro de Dança de Guarulhos, no Teatro do Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo.
Com curadoria da Cia Khalina Aymelek, evento que integra a programação global em torno do Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril. Das 14h às 22h, a cidade pode acompanhar apresentações de ballet, jazz, hip hop, k-pop, dança de salão, oriental árabe, cigana e outros estilos, reunindo gerações e linguagens artísticas num único palco.
O Enda nasce do propósito de aproximar a comunidade da dança do poder público e de fortalecer a produção cultural de Guarulhos, reafirmando seu papel como encontro de referência para grupos, escolas, coletivos e profissionais da dança do município, além de colocar Guarulhos em sintonia com as cidades mais relevantes do país no mês dedicado à arte do movimento.
O evento já se tornou tradição em Guarulhos e é esperado por todos, já que mantém viva a chama da dança no município e proporciona aos nossos munícipes a oportunidade de assistir e participar de um espetáculo de altíssimo nível integrante do calendário cultural da cidade.
Enda 2026 em números
- Nesta edição foram 40 grupos de dança exclusivamente da cidade de Guarulhos
- 682 bailarinos em cena, com idades entre 3 e 83 anos
- Mais de 2.400 espectadores no público rotativo
- Mais de 10 estilos de dança apresentados: ballet, jazz, oriental árabe, cigana, hip hop, k-pop, dança de salão, entre outros
- 3 blocos de apresentações para melhor gestão do fluxo de público
- 28 trabalhadores contratados em diária — entre produção, técnicos de som e luz, apoio logístico e atendimento
- 1,1 tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados e destinados ao Fundo de Solidariedade de Guarulhos
Arte, geração de renda e solidariedade
Além do impacto cultural, o Enda 2026 gera impacto social e econômico direto. A contratação de 28 trabalhadores em diária remunerada a valor de mercado reflete o compromisso do evento com o trabalho digno na cadeia produtiva da cultura. A campanha de arrecadação de alimentos, que reuniu aproximadamente 1,1 tonelada de itens não perecíveis, reforça a vocação solidária do evento, com a doação destinada ao Fundo de Solidariedade do município.
O evento também destacou a excelência dos grupos participantes: entre os presentes no palco do Adamastor Centro estavam companhias e escolas que conquistaram medalhas nos principais festivais de dança do Brasil e do exterior.
Sobre o Enda
O Encontro de Dança de Guarulhos é um evento cultural anual realizado em alusão ao Dia Internacional da Dança, 29 de abril, data instituída pela Unesco para celebrar a arte da dança em todo o mundo. Em 2026, o evento chega à sua 21ª edição, consolidado como o maior encontro de dança do município e um dos mais expressivos da região metropolitana de São Paulo.
O Enda 2026 é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, com curadoria da Cia Khalina Aymelek.