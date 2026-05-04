Encontro de dança reúne mais de 2.400 espectadores no Adamastor

Guarulhos marcou presença no calendário mundial da dança. A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realizou, no domingo, dia 26 de abril, o Enda 2026 – 21º Encontro de Dança de Guarulhos, no Teatro do Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo.

Com curadoria da Cia Khalina Aymelek, evento que integra a programação global em torno do Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril. Das 14h às 22h, a cidade pode acompanhar apresentações de ballet, jazz, hip hop, k-pop, dança de salão, oriental árabe, cigana e outros estilos, reunindo gerações e linguagens artísticas num único palco.

O Enda nasce do propósito de aproximar a comunidade da dança do poder público e de fortalecer a produção cultural de Guarulhos, reafirmando seu papel como encontro de referência para grupos, escolas, coletivos e profissionais da dança do município, além de colocar Guarulhos em sintonia com as cidades mais relevantes do país no mês dedicado à arte do movimento.

O evento já se tornou tradição em Guarulhos e é esperado por todos, já que mantém viva a chama da dança no município e proporciona aos nossos munícipes a oportunidade de assistir e participar de um espetáculo de altíssimo nível integrante do calendário cultural da cidade.

Enda 2026 em números

Nesta edição foram 40 grupos de dança exclusivamente da cidade de Guarulhos

682 bailarinos em cena, com idades entre 3 e 83 anos

Mais de 2.400 espectadores no público rotativo

Mais de 10 estilos de dança apresentados: ballet, jazz, oriental árabe, cigana, hip hop, k-pop, dança de salão, entre outros

3 blocos de apresentações para melhor gestão do fluxo de público

28 trabalhadores contratados em diária — entre produção, técnicos de som e luz, apoio logístico e atendimento

1,1 tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados e destinados ao Fundo de Solidariedade de Guarulhos

Arte, geração de renda e solidariedade

Além do impacto cultural, o Enda 2026 gera impacto social e econômico direto. A contratação de 28 trabalhadores em diária remunerada a valor de mercado reflete o compromisso do evento com o trabalho digno na cadeia produtiva da cultura. A campanha de arrecadação de alimentos, que reuniu aproximadamente 1,1 tonelada de itens não perecíveis, reforça a vocação solidária do evento, com a doação destinada ao Fundo de Solidariedade do município.

O evento também destacou a excelência dos grupos participantes: entre os presentes no palco do Adamastor Centro estavam companhias e escolas que conquistaram medalhas nos principais festivais de dança do Brasil e do exterior.

Sobre o Enda

O Encontro de Dança de Guarulhos é um evento cultural anual realizado em alusão ao Dia Internacional da Dança, 29 de abril, data instituída pela Unesco para celebrar a arte da dança em todo o mundo. Em 2026, o evento chega à sua 21ª edição, consolidado como o maior encontro de dança do município e um dos mais expressivos da região metropolitana de São Paulo.

O Enda 2026 é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, com curadoria da Cia Khalina Aymelek.