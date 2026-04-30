Arquivo Histórico Municipal apresenta exposição fotográfica em homenagem ao Dia do Trabalhador

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza, a partir de segunda-feira, dia 4, a exposição “Imagens que Contam Histórias”, no Arquivo Histórico Municipal “Araci Borges Dias Martins”. A mostra é gratuita, livre para todos os públicos e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até 29 de maio.

A iniciativa faz parte de um projeto de mesas temáticas que convidam o público a explorar a história local por meio de fotografias antigas cuidadosamente selecionadas. A cada mês, um novo tema é proposto, trazendo diferentes recortes da memória e da trajetória da comunidade guarulhense.

O trabalhador guarulhense em foco

Em maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, a exposição apresenta uma mesa temática dedicada aos trabalhadores de Guarulhos, reunindo fotografias que registram suas trajetórias e sua contribuição na construção da cidade. As imagens revelam detalhes do cotidiano, costumes e paisagens que ajudaram a moldar a identidade da região.

As mesas expositivas são organizadas de forma acessível e interativa, incentivando a observação, o diálogo e a troca de experiências entre os visitantes. A atividade é aberta a todos os interessados em conhecer, preservar e compartilhar memórias, fortalecendo o vínculo entre passado e presente por meio das imagens.

Sobre o Arquivo Histórico Municipal

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins está localizado no Centro Municipal de Educação Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, nº 734, no bairro Vila Camargos. O equipamento integra a rede cultural da Prefeitura Municipal de Guarulhos e tem como missão preservar, organizar e difundir o patrimônio documental da cidade.

Serviço

Imagens que Contam Histórias

Data: 4 a 29 de maio de 2026

Dias da semana: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 17h

Local: Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Inscrição: Não é necessária

Informações: (11) 2442-8723

Entrada: Gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos