Guarulhos tem boas opções de lazer gratuitas no feriado do Dia Internacional do Trabalhador

Nesta sexta-feira, dia 1º, Dia Internacional do Trabalhador, quem estiver pela cidade poderá aproveitar opções de lazer gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Guarulhos. Uma das mais concorridas é o Zoológico Municipal, que estará aberto a partir das 9h, assim como o Bosque Maia, os parques Júlio Fracalanza e Chico Mendes, os CEUs, o Casarão da Nossa História, entre outros espaços públicos estarão à disposição da população.

O Zoo conta com ampla área verde e cerca de 400 animais de cem espécies diferentes, com destaque para as duas onças-pintadas resgatadas de situação de risco em Manaus e que agora estão seguras em um recinto com piscina e espaço ambientado para o bem-estar dos animais.

Os grandes leões Madiba e Kalipha e os pumas Scott e Logan também são os preferidos da garotada. Dica: estes animais têm hábitos noturnos e, portanto, é provável que estejam mais ativos no final da tarde. O Zoo conta ainda com mesas para piqueniques em área sombreada, parquinho infantil e lanchonete.

Outro espaço de lazer querido pelos guarulhenses que estará funcionando nesta sexta-feira é o Bosque Maia. O parque abre às 6h e oferece quadras de esportes, mesas de pingue-pongue, academia ao ar livre, pista de skate, trilha para caminhada, área com Mata Atlântica nativa e gramado para quem quiser fazer piquenique ou simplesmente descansar sob a sombra das árvores.

Os CEUs sempre são uma excelente opção de lazer nas regiões onde estão instalados. As 13 unidades oferecem espaços que promovem a interação social e familiar, com Centro de Incentivo à Leitura, ginásio poliesportivo, telecentro, auditório e academia de ginástica. Nesse período do ano as piscinas se encontram fechadas.

O Casarão da Nossa História é um espaço onde o guarulhense tem a oportunidade de conhecer muito sobre a cidade. Neste momento está em cartaz, até o próximo dia 14 de junho, a exposição “Guarulhos – Olhares e Perspectivas”, mostra composta por obras que retratam paisagens, patrimônio e elementos marcantes da cidade está em cartaz. O acervo é dos artistas guarulhenses Renato Riani, Adriano Gambim e Evanir Penna.

Serviço

Zoológico de Guarulhos

Aberto nesta sexta-feira, dia 1º, sábado e domingo a partir das 9h

Entrada gratuita

Rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França

Bosque Maia

Aberto nesta sexta-feira, dia 1º, a partir das 6h

Entrada gratuita

Avenida Paulo Faccini, s/nº, Parque Renato Maia

CEUs

Abertos nesta sexta-feira, dia 1º, sábado e domingo das 8h às 17h.

Entrada gratuita

Endereços no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus

Casarão da Nossa História

Aberto nesta sexta-feira, dia 1º, sábado e domingo das 9h15 às 15h45,

Entrada gratuita

Rua Sete de Setembro, 207 – Centro.