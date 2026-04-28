Ações contra dengue avançam em 47 locais de Guarulhos

Entre os dias 22 e 24 de abril, após o feriado prolongado, a Prefeitura de Guarulhos retomou as ações de combate ao Aedes aegypti em diferentes regiões da cidade. No período, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) atuaram em 47 locais com bloqueios para eliminação de criadouros, Avaliação de Densidade Larvária (ADL), vistoria em pontos estratégicos e atendimento a demandas encaminhadas pela população.

Bairros atendidos

Quarta-feira (22)

Bloqueios: Ponte Grande

ADL: Centro, Jardim Tranquilidade, Vila Augusta, Vila União, Cidade Parque Alvorada, Itapegica, Parque Santos Dumont e Cidade Aracília

Pontos estratégicos: Residencial Mazzei, Jardim Santa Mena, Jardim Paulista, Parque Continental, Vila Rio de Janeiro, Vila Paraíso e Jardim Guilhermino

Denúncias: Itapegica, Vila Santa Terezinha, Vila Pascoal, Jardim Fortaleza e Vila Nova Bonsucesso

Quinta-feira (23)

Bloqueios: Vila Progresso, Vila Flórida, Vila Sítio dos Morros e Ponte Grande

ADL: Centro, Vila Augusta, Vila São Rafael, Jardim Munhoz, Cidade Parque Brasília, Parque São Luiz, Itapegica, Jardim das Oliveiras e Cidade Aracília

Pontos estratégicos: Vila Galvão, Vila Renata, Jardim Papai, Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Jardim Presidente Dutra, Cidade Industrial Satélite, Jardim Nova Cumbica e Jardim Ottawa

Denúncias: Vila Vera Maria e Vila Carmela I

Sexta-feira (24)

Bloqueios: Jardim Munhoz

ADL: Vila São Rafael, Vila Augusta, Centro, Itapegica, Jardim Ponte Alta e Cidade Aracília

Pontos estratégicos: Jardim São Geraldo, Jardim Ipanema, Taboão, Parque Santos Dumont, Jardim São João e Parque Residencial Bambi

Denúncias: Vila Rio de Janeiro, Jardim Santa Cecília, Vila Paulista e Vila Maria Tereza

O trabalho faz parte das ações permanentes de prevenção e controle da dengue e é direcionado a regiões onde há maior risco de proliferação do Aedes aegypti. Entre as estratégias adotadas estão a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que identifica a presença de larvas e ajuda a mapear áreas de maior risco, e a vistoria de pontos estratégicos, como ferros-velhos, borracharias e depósitos, locais mais propensos ao acúmulo de recipientes que podem servir de criadouro para o mosquito.

A manutenção dessas ações é fundamental para reduzir a presença do mosquito transmissor nas regiões com maior risco de infestação e prevenir novos casos de dengue. Neste ano, Guarulhos soma 203 confirmações da doença, o que reforça a importância do trabalho contínuo de monitoramento, prevenção e eliminação de criadouros.

A população também pode colaborar vistoriando quintais e eliminando recipientes que possam acumular água. A Secretaria da Saúde orienta ainda os moradores a permitir a entrada dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde durante as visitas domiciliares, fundamentais para identificar possíveis focos do mosquito e orientar sobre medidas de prevenção. Além disso, é importante que crianças e adolescentes de dez a 14 anos mantenham em dia a vacinação contra a dengue, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos.