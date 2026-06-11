Guarulhos entra no clima da Copa do Mundo e moradores transformam ruas em cenários verde e amarelo

Jennifer Ferreira

A paixão pelo futebol já tomou conta de diversos bairros de Guarulhos. Com bandeiras, pinturas, faixas e decorações temáticas, moradores estão resgatando uma tradição que atravessa gerações e transforma as ruas da cidade em verdadeiros cartões-postais durante a Copa do Mundo.

Na rua José Gonçalves Neves, na região do Jardim Gracinda, próximo ao Supermercado Barbosa, moradores e comerciantes se uniram para decorar toda a via com bandeirinhas e enfeites nas cores da Seleção Brasileira. O local ganhou um visual especial que chama a atenção de quem passa pela região e reforça o clima de expectativa para o torneio.

rua José Gonçalves Neves, região

do Jardim Gracinda

A iniciativa também recebeu elogios de moradores de bairros vizinhos, que destacaram a dedicação da comunidade na preparação da decoração.

Já no bairro dos Pimentas, moradores da região do Jardim Brasil deram um verdadeiro show de organização. As ruas foram ornamentadas com bandeiras, pinturas e diversos elementos que remetem ao futebol brasileiro. As imagens registradas por drone mostram a dimensão do trabalho realizado pela comunidade e revelam um cenário colorido que tem atraído a atenção de moradores de outras regiões da cidade.

Na rua Capela do Alto, localizada na Vila São João Batista, o clima de Copa também já está presente. A decoração foi realizada pelos próprios moradores, que se mobilizaram para manter viva uma tradição que faz parte da cultura popular brasileira.

A região de Santa Bárbara, na Vila Paraíso, também aderiu à festa. Moradores se reuniram para pintar a rua e criar elementos decorativos inspirados na Copa do Mundo. O trabalho coletivo chamou a atenção pelo capricho e pelo envolvimento da comunidade, que transformou o espaço em um ambiente de celebração e convivência entre vizinhos.

região de Santa Bárbara, Vila Paraíso

Outros bairros de Guarulhos também já exibem suas homenagens ao futebol. No Parque Alvorada, Vila Flórida, Gopoúva e Jardim Nova Cidade, moradores estão decorando ruas com bandeirinhas, pinturas e símbolos ligados à Seleção Brasileira. As ações ajudam a colorir a cidade e reforçam o sentimento de união entre os moradores durante o período que antecede a competição.

No Cocaia, a rua Ermelino Amaro se destacou pela criatividade dos moradores. A via recebeu pinturas temáticas, bandeiras e desenhos inspirados no futebol, criando um cenário que representa a paixão da comunidade pelo esporte.

Mais do que uma simples decoração, as iniciativas representam o espírito comunitário presente nos bairros de Guarulhos. Em cada bandeira pendurada, em cada pintura feita no asfalto e em cada detalhe preparado pelos moradores existe um esforço coletivo para celebrar um dos eventos esportivos mais importantes do planeta.

Cachorro ‘caramelo’ no bairro Cocaia,

rua Ermelino Amaro

Enquanto a Copa do Mundo ainda não começa oficialmente, a torcida guarulhense já faz sua parte. De norte a sul da cidade, moradores mostram que a paixão pelo futebol continua mobilizando famílias, amigos e vizinhos, transformando ruas comuns em verdadeiros símbolos de união, criatividade e orgulho brasileiro.