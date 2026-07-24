Prefeitura movimenta equipes da SAR com ações de zeladoria no Jardim São João e Jardim Santa Terezinha

O trabalho das equipes de zeladoria da Regional São João, da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), começou cedo na manhã desta sexta-feira (24), para atender às solicitações da população junto à Prefeitura de Guarulhos. Foram executados os serviços de roçagem, varrição, pintura de guias e remoção de resíduos no Jardim São João e no Jardim Santa Terezinha.

Na região do São João, os trabalhos ocorrem no trecho compreendido entre o início da Estrada Guarulhos-Nazaré e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São João. O mato alto do canteiro central foi roçado. As guias da via também receberam atenção e ganharam uma nova pintura, enquanto os resíduos encontrados durante a execução dos serviços foram removidos.

Em outro ponto, no Jardim Santa Terezinha, os serviços foram realizados em toda a extensão da avenida José Brumatti, com a execução de capina, varrição e pintura de guias.

A Regional São João da SAR promoveu também a reforma da caixa de uma boca de lobo localizada na Rua Buriti Bravo, no Jardim Novo Portugal. A obra proporcionará um equipamento com mais eficiência na captação das águas da chuva e contribuirá para evitar a ocorrência de alagamentos.