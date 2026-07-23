Desassoreamento de trecho do Córrego Cabuçu é finalizado pela Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos finalizou, nesta quinta-feira (23), o desassoreamento e a limpeza das margens de um trecho do Córrego Cabuçu, próximo à Estrada do Sabão. A medida visa melhorar o fluxo da água, recuperar a profundidade original do leito e prevenir futuros alagamentos na região.

Os resíduos como areia, lodo, pedras e lixo, acumulados no leito do córrego, foram removidos com o apoio de uma escavadeira hidráulica. Além disso, o mato alto ao longo das margens foi cortado, garantindo maior visibilidade e segurança para os moradores do entorno.

Promovido pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), através da Regional Vila Galvão/Cabuçu, o serviço faz parte da Operação Tempestade, que tem como objetivo a prevenção de enchentes, sobretudo no período chuvoso.

A população também pode contribuir com a cidade evitando o descarte irregular de lixo, que provoca a obstrução dessas saídas de água.