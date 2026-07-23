Inscrições para educação infantil e 1º ano do ensino fundamental de 2027 estão abertas em Guarulhos

Já estão abertas as inscrições para o ano letivo de 2027 nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) para crianças que necessitam de vagas na educação infantil (creche e pré-escola) e ingressantes do 1º ano do ensino fundamental. As famílias têm até o dia 16 de agosto para realizar o cadastro. Inclusive as crianças que já estão cadastradas e aguardam atendimento precisam ser inscritas novamente para validar a solicitação.

Para solicitar a vaga, os pais ou responsáveis devem realizar o cadastro online pelo Portal da Educação de Guarulhos (portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br). Em caso de dúvidas e para apoio no preenchimento do formulário, os responsáveis podem procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência. Os documentos necessários incluem certidão de nascimento ou RG e CPF da criança, CPF do responsável e comprovante de residência emitido nos últimos três meses.

Após a inscrição, os responsáveis deverão comparecer à escola indicada nos dias 28 e 29 de setembro para consultar a classificação da criança e receber as orientações finais para a efetivação da matrícula.