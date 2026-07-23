Preso no Aeroporto de Guarulhos: suspeito de matar amigo a facadas durante bebedeira é capturado antes de novo voo

Um homem investigado por matar o próprio amigo e vizinho a facadas durante uma bebedeira em Manaus foi preso no Aeroporto de Guarulhos. A captura ocorreu na quarta (22), após uma ação integrada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Federal e da Delegacia do Turista. O suspeito havia fugido do Amazonas após o crime e foi localizado quando tentava embarcar em um voo.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o preso foi identificado como Márcio José dos Anjos Souza, apontado como autor do homicídio de Herison Brito de Araújo, que era seu amigo e vizinho. O crime aconteceu no dia 16 de julho, na zona Leste de Manaus.

As investigações apontam que os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar localizado no bairro São José quando uma discussão teria começado. Durante o desentendimento, Márcio teria sacado uma faca e desferido diversos golpes contra Herison, que morreu ainda em decorrência dos ferimentos.

Após o ataque, equipes de emergência foram acionadas, mas a vítima não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou pelos exames periciais que auxiliarão nas investigações.

Segundo a polícia, logo após o homicídio, o suspeito deixou Manaus e seguiu para o estado de São Paulo na tentativa de escapar da prisão. A partir do trabalho de inteligência realizado pela DEHS, com apoio da Polícia Federal e da Delegacia do Turista, foi possível rastrear seus deslocamentos e identificar sua localização.

A prisão foi realizada quando Márcio se preparava para embarcar em outro voo no Aeroporto de Guarulhos. Ele foi detido sem resistência e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Amazonas informou que novas informações sobre a investigação e a operação deverão ser divulgadas nos próximos dias.