Mulher suspeita de encomendar morte do marido policial é presa em Guarulhos

Uma mulher de 56 anos foi presa nesta terça (21), no bairro dos Pimentas, suspeita de participar do assassinato do próprio marido, um policial civil morto a tiros em janeiro deste ano. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil após o avanço das investigações, que apontaram a esposa da vítima como a mandante do crime.

De acordo com a corporação, a suspeita já havia sido detida na época do homicídio, ocorrido em um estabelecimento comercial em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, porém, ela acabou sendo colocada em liberdade por falta de provas suficientes para justificar a prisão preventiva. Desde então, o caso continuou sendo investigado pelo Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), da 7ª Delegacia Seccional de Polícia.

Segundo o delegado Douglas Torres, responsável pelas investigações, a mulher era considerada uma das principais suspeitas desde os primeiros levantamentos. Com o aprofundamento das apurações, os investigadores reuniram novos elementos que, segundo a Polícia Civil, indicam que ela teria contratado dois homens para executar o marido.

O crime aconteceu quando o policial civil estava em um estabelecimento comercial. Durante a ação, dois homens entraram no local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu no local. Os autores dos tiros foram identificados ao longo da investigação e presos posteriormente.

Após a Justiça expedir um novo mandado de prisão contra a suspeita, os policiais passaram a monitorar seus passos e descobriram que ela estaria se preparando para deixar a região. Antes que conseguisse fugir, a mulher foi localizada no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, onde acabou presa pelos agentes.

A ocorrência foi registrada como captura de procurado no 4º Distrito Policial de Guarulhos. A Polícia Civil informou que as investigações sobre o caso foram fundamentais para reunir novas provas e reforçar a hipótese de que a mulher teria planejado a morte do companheiro. Ela permanece à disposição da Justiça.