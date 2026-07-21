Guarulhos chega a 948 mil eleitores aptos para as eleições de outubro

Guarulhos mantém a posição de segundo maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, com 948.410 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O município fica atrás apenas da capital paulista, que reúne mais de 9,1 milhões de votantes, e à frente de Campinas, que contabiliza 870.672 eleitores.

O levantamento também mostra que São Paulo segue concentrando a maior fatia do eleitorado brasileiro. Ao todo, o estado possui 34.104.226 eleitores, o equivalente a 21,48% dos 158.745.463 brasileiros aptos a votar nas eleições deste ano. A maioria do eleitorado paulista é formada por mulheres, que representam 53% do total, enquanto os homens correspondem a 47%.

Entre os eleitores paulistas, a faixa etária mais numerosa é a de 40 a 44 anos, com cerca de 3,48 milhões de pessoas, seguida pelos grupos de 45 a 49 anos e 35 a 39 anos. O estado também reúne mais de 8,5 milhões de eleitores com 60 anos ou mais, enquanto os jovens de 16 e 17 anos somam pouco mais de 180 mil aptos ao voto.

Em relação à escolaridade, o ensino médio completo representa o maior grupo entre os eleitores paulistas, abrangendo 33,45% da base eleitoral. Já os eleitores com ensino superior completo somam mais de 5,1 milhões, o equivalente a 15,05% do total. O TSE também registrou crescimento no número de eleitores indígenas e quilombolas no estado, além de 12.331 pessoas aptas a votar utilizando o nome social, o que representa quase um terço de todos os registros dessa modalidade no país.

No cenário nacional, o Brasil chega às eleições de 2026 com 158.745.463 eleitores, um crescimento de 1,46% em relação ao pleito de 2022, reforçando o peso de São Paulo — e de Guarulhos — no processo eleitoral brasileiro.