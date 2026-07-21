Prefeitura anuncia pacote de obras para melhorar a mobilidade e reduzir congestionamentos em Guarulhos

Jennifer Ferreira

O prefeito Lucas Sanches anunciou um conjunto de obras voltadas à mobilidade urbana com o objetivo de reduzir os congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos em diferentes regiões de Guarulhos. Entre as intervenções está a construção de uma nova ligação viária entre as avenidas Natália Zarif e João Jamil Zarif, que contará com duas faixas em sentido único e foi planejada para oferecer uma nova alternativa de acesso aos motoristas, diminuindo o volume de veículos em um dos trechos mais movimentados da cidade.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito afirmou que as mudanças buscam corrigir problemas históricos no sistema viário. “O que a gente vai fazer? Pensar na mobilidade e no trânsito na cidade, que não foi pensada nos últimos 30 anos”, declarou.

Além da nova via, a avenida João Jamil Zarif passará por uma readequação viária. No sentido São João, será implantada uma faixa exclusiva para ônibus, medida que promete tornar o transporte coletivo mais ágil e eficiente. As demais faixas continuarão destinadas ao tráfego de veículos, buscando equilibrar a circulação de carros e ônibus em um dos principais corredores da cidade. Segundo a administração municipal, as intervenções devem beneficiar milhares de pessoas que utilizam diariamente a região para trabalhar, estudar ou acessar outros bairros.

As melhorias fazem parte de um pacote de obras que inclui ainda a construção do primeiro viaduto da história de Guarulhos, na avenida Natália Zarif, além de uma nova ponte com avenida no Inocoop, que criará um acesso direto à rodovia Presidente Dutra, reduzindo a necessidade de passagem pelo Trevo de Bonsucesso. Entre as obras já concluídas estão a avenida Evangelista de Souza, que conecta as avenidas Tancredo Neves e Monteiro Lobato, e o novo Trevo de Cumbica, implantado para melhorar a circulação na região. De acordo com a Prefeitura, o conjunto de intervenções busca solucionar gargalos históricos da mobilidade urbana, proporcionando mais fluidez no trânsito, redução no tempo de deslocamento e mais qualidade de vida para a população.