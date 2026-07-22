Praça Bartholomeu de Carlos é totalmente revitalizada pela Prefeitura de Guarulhos

A Praça Bartholomeu de Carlos, localizada na Vila Zamataro, passou de um espaço abandonado para um novo local de convivência para as famílias da região, graças à revitalização concluída pela Prefeitura de Guarulhos e entregue nos últimos dias. As obras foram executadas pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças.

Localizada em um ponto estritamente residencial, na Ponte Grande, a praça sempre foi frequentada pelos moradores da região. O local foi totalmente revitalizado com a implantação de paisagismo, pintura, concretagem completa do passeio, iluminação de LED em varal, instalação de bancos e mesas, novos brinquedos para o playground e um pet park, espaço especial para animais de estimação, como cães e gatos.

“A pracinha estava abandonada e ficou maravilhosa com as obras que foram implementadas. Ela ganhou vida. Para mim, é um ponto especial, já que a frequentei muito quando era mais novo. Parece ser uma entrega simples, mas não é, já que muda a vida das pessoas que vivem no bairro”, disse o prefeito Lucas Sanches.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da SAR, reafirma seu compromisso com a promoção e a qualificação dos espaços públicos, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida à população.