Encontro de famílias, educadores e acolhimento de estudantes marcam volta às aulas na rede municipal

Estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Bilíngue de Surdos das Escolas da Prefeitura de Guarulhos voltaram às aulas nesta quinta-feira (23), e com eles toda a energia e grandes expectativas para a continuidade dos projetos que serão desenvolvidos durante o 2º semestre. O retorno às aulas de mais de 112 mil estudantes foi marcado pelo acolhimento das turmas, além do encontro entre pais e educadores.

Na EPG Celso Furtado, na Vila Carmela, a reunião dos educadores com os responsáveis pelos estudantes do Ensino Fundamental contou com grande adesão das famílias. Além de um momento de reavaliar as aprendizagens relacionadas ao projeto Sustentabilidade – Adquirindo Valores para Mudar o Mundo, e reafirmar combinados, o encontro foi essencial para que os professores pudessem falar sobre os desafios e conquistas das turmas, evidenciar a trajetória percorrida e projetar o percurso que ainda precisa ser trilhado para sua efetiva concretização.

“Os pais dos alunos são nossos parceiros, temos uma comunidade muito participativa e engajada na materialização do nosso projeto permanente”, explicou a diretora Rita de Cássia Xavier.

Já na EPG Dr. Heitor Mauricio de Oliveira, no Jardim Bom Clima, os alunos da Educação Infantil estavam ansiosos para contar todas as novidades do recesso escolar aos professores. De acordo com a professora Solange Gama, a volta às aulas demonstra o desenvolvimento significativo das crianças neste semestre, com avanços perceptíveis tanto na mobilidade quanto na interação social.

“A partir de agora, a roda de conversa será o momento principal para que os alunos possam compartilhar suas vivências, colocar o papo em dia e relatar o cotidiano e o período de férias, esse momento é sempre muito especial”, explicou a educadora.

Orientações Pedagógicas para o 2º semestre

Como forma de subsidiar as escolas, o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) da Secretaria de Educação lançou um documento diretivo, que instiga a identificação dos avanços nas aprendizagens, a avaliação da organização pedagógica para atendimento aos estudantes e o mapeamento dos desafios que ainda precisam ser enfrentados na reta final de 2026.

O documento mantém o foco na garantia das aprendizagens para todos os estudantes, assegurando o direito à educação, respeitando as diferenças, valorizando a diversidade e promovendo práticas pedagógicas inclusivas. Para conhecer as Orientações Pedagógicas para o 2º semestre de 2026, acesse: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12908/inline/.