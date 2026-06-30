Graduado em Pedagogia interessado em atuar na rede municipal tem até 3 de julho para se inscrever na Prova Nacional Docente

Até o próximo dia 3 de julho estão abertas as inscrições para a edição 2026 da Prova Nacional Docente (PND), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) voltada à valorização e ao fortalecimento da carreira docente no Brasil. O exame integra o programa Mais Professores para o Brasil e poderá ser utilizado por estados e municípios em concursos públicos e processos seletivos para o magistério.

Conforme a Portaria n.º 207/2025, de 2 de julho de 2025 (disponível clicando em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12875/inline/), a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos pode utilizar a nota obtida na PND como critério de classificação, etapa ou como critério único de classificação em concursos públicos ou processos seletivos destinados à contratação de professores efetivos, temporários, emergenciais ou eventuais.

Podem participar estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas e professores já formados que tenham interesse em utilizar a nota em futuras seleções para a educação básica pública. Informações sobre o cronograma, procedimentos e link para as inscrições estão disponíveis pelo site oficial do exame em https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/prova-nacional-docente/pnd-inscricoes-abertas.

O exame é composto por duas etapas de avaliação: a Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva; e o Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha voltadas à área de formação do participante. Ao todo, a avaliação contempla 21 áreas de licenciatura.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e a aplicação da prova está prevista para o dia 20 de setembro. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 15 de dezembro. Para mais informações sobre a prova acesse https://pnd.inep.gov.br/pnd/.