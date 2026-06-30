Prefeitura realização a desobstrução de boca de lobo em rua do Jardim Presidente Dutra

Atendendo às solicitações da população, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou a desobstrução de uma boca de lobo localizada na rua Benedito Mocerino, no Jardim Presidente Dutra. O serviço foi supervisionado pela Regional Cumbica.

A desobstrução do equipamento, que integra o sistema de drenagem, foi realizada manualmente e com o apoio de um caminhão hidrojato, que executa a limpeza utilizando água sob pressão para remover resíduos e detritos.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos nas vias da cidade durante o período chuvoso.