Distribuição de jornal estudantil no Jardim Tranquilidade mobiliza estudantes e familiares

Uma filipeta distribuída pela EPG Heraldo Evans na sexta-feira (3) possibilitou que a comunidade do Jardim Tranquilidade tivesse acesso à 7ª edição do Heraldo News, jornal criado por estudantes e professores para noticiar ações, práticas pedagógicas e projetos desenvolvidos pela unidade escolar, um trabalho de jornalismo estudantil que envolveu os alunos em pesquisas e buscas por informações, atuação bastante semelhante a de verdadeiros repórteres de grandes veículos de imprensa.

O cartunista Fausto Bergocce e o grafiteiro Wagner Bugi prestigiaram a entrega e ficaram admirados com a diagramação, projeto gráfico e qualidade do conteúdo. “Foi muito especial trabalhar com as crianças, elas são muito inteligentes e fizeram várias perguntas sobre meu trabalho e a arte do grafite”, contou Bugi. Das páginas de veículos como Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e os guarulhenses Olho Vivo e Diário de Guarulhos para a seção de tirinhas do Heraldo News, Fausto presenteou a edição com uma de suas personagens mais icônicas: a Carlotinha.

Para Ana Vitória, de 9 anos, aluna da turma do 4º ano responsável pelas entrevistas nesta edição, a experiência foi completa, principalmente pelas diferenças de traços dos artistas. “Eles nos mostraram algumas artes muito legais. O Fausto nos apresentou o desenho da girafa, nos mostrou como ele criou e contou que tira as ideias para as artes do mundo em que vivemos”, disse a aluna, curiosa e satisfeita com o trabalho.

A aluna Nicolly, 10 anos, da turma do 5º ano que elaborou a reportagem de capa sobre o Teatro Padre Bento, contou que foi necessário dividir os alunos em grupos para que todos ficassem responsáveis por uma etapa do processo, da pesquisa à elaboração do texto. “Formamos seis grupos, anotamos tudo o que o historiador Elton Soares nos contou em uma folha e a professora Andressa organizou as informações. Eu achei que a matéria ficou muito legal, porque conta a história de um lugar muito antigo e importante para nosso bairro”.

O jornal traz ainda algumas curiosidades sobre a Copa, cruzadinha, caça-palavras, carta ao leitor, coberturas de eventos que aconteceram na escola, como a apresentação do coral de artes e a campanha contra o bullying, além de reportagem sobre diversidade e inclusão, que aborda a imigração japonesa no Brasil, com entrevistas feitas pelos alunos do 1º ano com descendentes que vivem no país.

De acordo com a coordenadora pedagógica Gissa Vilela, professores e alunos mergulham no projeto o que faz com que o jornal fique melhor a cada edição e mais fácil associar as matérias de destaque com o conteúdo das turmas e o projeto da escola. “Esta é uma edição que teve muito mais pesquisas, buscas a campo por informação, entrevistas, registros. Usamos a tecnologia a nosso favor e, a cada edição, a cada matéria, o repertório dos alunos se amplia. E o resultado é este: um jornal cada vez mais completo a cada edição”, comemorou a coordenadora.

Para conhecer a nova edição do Heraldo News, acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquiv…