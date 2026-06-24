Estudantes da EPG Amador Bueno comandam podcast e recebem especialista para falar sobre bullying

Na terça-feira (23), alunos do 4º ano da EPG Amador Bueno, no Taboão, gravaram podcast com a psicóloga Priscila Gonçalves do Amaral Furtado sobre o tema “Respeito faz a diferença”. Além da gravação realizada pelos estudantes, a psicóloga ofereceu palestra sobre a temática aos familiares e à comunidade escolar, ação que fortalece a parceria entre escola e família na promoção de uma convivência respeitosa e inclusiva.

A iniciativa está alinhada ao currículo da rede municipal e ao projeto anual “Equidade na Escola: Aprender, Conviver e Garantir Direitos”, que prevê a formação integral dos educandos e a construção de uma educação inclusiva, democrática e cidadã.

De acordo com a professora Mauricélia de Souza Fugueteiro, o projeto surgiu a partir de situações observadas no cotidiano escolar e da necessidade de fortalecer valores como empatia, respeito às diferenças, cooperação, solidariedade e cultura de paz. Segundo ela, por meio de atividades interdisciplinares é que se busca desenvolver a capacidade de reconhecer situações de violência, refletir sobre suas consequências e assumir atitudes de respeito e defesa dos direitos humanos.

Durante a gravação do podcast, os estudantes fizeram perguntas elaboradas durante a construção coletiva do roteiro, que exigiu etapas como rodas de conversa, momentos de escuta ativa, discussões sobre convivência, respeito à diversidade, leitura, interpretação e análise de textos relacionados ao bullying, produção de diferentes gêneros textuais, reflexões sobre direitos, deveres e cidadania, entre outras.

Por meio de perguntas como: “É errado contar para um professor quando alguém está sofrendo bullying ou o que uma criança deve fazer se ela estiver nessa situação?”, os alunos conduziram a entrevista com a psicóloga de forma organizada e coerente com a proposta. Miguel Barbosa Martins e Valentina Pereira Gama, ambos com 9 anos, contam que gostaram muito das rodas de conversa, para eles, momentos de grande aprendizado. Para Miguel as rodas de conversa foram muito interessantes e descontraídas. Já Valentina ficou muito contente com a visita da psicóloga e espera que a psicóloga Priscila os ajude a prevenir o bullying nas escolas.

Para a professora Mauricélia, a compreensão sobre o bullying e suas consequências, o desenvolvimento de atitudes de respeito e empatia, o fortalecimento da cultura de paz no ambiente escolar e a possibilidade de que os estudantes atuem como agentes multiplicadores dessas aprendizagens junto às suas famílias e à comunidade são os grandes resultados deste projeto.