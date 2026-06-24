Projeto revelado no evento Experimenta! será implantado na Prefeitura de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) e da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), assinou na terça-feira (23), no Centro Universitário Eniac, contrato de cessão do sistema “ConnectSAR – Ferramenta Agregadora de Dados”, um dos projetos vencedores do Hackathon do Experimenta! da edição 2025, que foi incubado pela instituição de ensino, através do Centro de Inovação Tecnológica Innovation Guarulhos – Citig que possui parceria com a Prefeitura.

Os jovens Luiz Felipe de Souza Delgado e Victor Augusto dos Santos Rodrigues foram os responsáveis pelo desenvolvimento da aplicação. Eles explicam que a funcionalidade consiste em organizar os trabalhos de manutenção da SAR realizados nos próprios municipais, de forma a unificar solicitações, controlar estoque de materiais e distribuir tarefas entre as equipes responsáveis.

Com a cessão dos direitos pelo software, a Prefeitura de Guarulhos se torna legalmente a proprietária do sistema, que agora passa à etapa de testes em ambiente controlado da SCTI para, após eventuais correções finais, começar a ser efetivamente aplicado na rotina da SAR.

O vice-reitor do Centro Universitário Eniac, Pedro Guerios, se mostrou orgulhoso pela conquista de seus estudantes. Para ele, a interação tem duplo significado, pois, ao mesmo tempo que traz para o mundo das aplicações reais o interesse da comunidade acadêmica, também significa uma devolução à sociedade do investimento na formação e capacitação dos jovens programadores.

A relação foi corroborada pelo agradecimento emocionado da diretora do Departamento de Sistemas de Informação, Shacha de Moraes Uessugui, que fora estudante do colégio Eniac, onde deu início a sua bem-sucedida carreira na área de processamento de dados e tecnologia da informação, hoje dedicada à municipalidade guarulhense.