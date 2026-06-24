Inscrições para o programa Estação Férias começam no dia 6 de julho

O programa Estação Férias, oferecido nos espaços educacionais da Prefeitura de Guarulhos, estará com inscrições abertas a partir do dia 6 de julho, a partir das 8h. Serão mais de 3 mil vagas, com inúmeras atividades recreativas e gratuitas para crianças de quatro a 11 anos.

A programação mais divertida da cidade acontece entre os dias 13 e 17 de julho, das 13h às 17h, nos CEUs, Cemear, nos parques Chico Mendes e Júlio Fracalanza, além dos Centros Municipais de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa e Luís de Camões.

Durante este período, as crianças poderão desfrutar de momentos de lazer com segurança, acompanhadas por monitores e professores, além de receberem refeições diárias nos CEUs e parques e kit lanche nos CMILs.

Inscrições

Para participar, é necessário que pais ou responsáveis apresentem a carteirinha da criança ou documento com foto e comprovante de endereço presencialmente na secretaria do centro educacional escolhido. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas assim que o limite for atingido.

Confira o endereço do CEU ou espaço educacional em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.