Zoológico comemora seis anos da loba-guará Glória com atividade especial nesta sexta

Um dos animais mais emblemáticos do Zoológico de Guarulhos, a lobo-guará, Glória, completa seis anos de idade e ganhará uma comemoração especial preparada pela equipe de educação ambiental do parque, nesta sexta-feira (26), a partir das 14h, em frente ao recinto dos lobos.

O local ganhará enriquecimento ambiental com “brinquedos interativos” para estimular a curiosidade e a movimentação do animal, além de atividades para participação do público, dentre eles um jogo onde os participantes usarão cards com imagens para formar uma teia pra entender a relação entre cada elemento relacionado ao animal, como alimentação, riscos, bioma e comportamento.

A atividade tem participação livre e gratuita. Vale ressaltar que a realização da atividade depende das condições climáticas do dia.

Origem

A loba-guará Glória nasceu no Zoológico de Guarulhos. Ela é filha de Kiara e Pequi que também já habitaram o mesmo recinto.

A espécie

Maior canídeo silvestre da América do Sul, o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) pode ser encontrado em grandes áreas abertas onde predomina a vegetação campestre no território da América do Sul, em biomas como o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, mais ao sul. As fêmeas geram até três filhotes a cada gestação e a expectativa de vida é de 12 a 15 anos.

Na lista de espécies ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente, o lobo-guará figura na categoria Vulnerável, embora conste também no catálogo da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) como quase ameaçada. Números estimados baseados em estudos de algumas áreas de ocorrência – caso da Serra da Canastra – contabilizam 24 mil indivíduos sobreviventes em todo o Brasil.