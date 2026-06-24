Mais de 8 mil pessoas prestigiam arraial no CEU Paraíso-Alvorada

Guarulhos viveu momentos de muita alegria e festa no último final de semana (dias 19, 20 e 21), durante o Arraiá Junino no CEU Paraíso-Alvorada. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, o evento reuniu mais de 8 mil pessoas em busca de diversão e culinária típica das festas juninas, e contou com programação com música ao vivo, dança, ritmos e entretenimento.

Com a energia nas alturas, a celebração do primeiro dia do evento, na sexta (19), ficou ainda melhor com a presença das famílias, pessoas de todas as idades que se divertiram com as quadrilhas, brincadeiras e performances artísticas. Dentre as atrações, o evento destacou as apresentações de dança dos alunos dos cursos de ballet dos centros educacionais. No palco, o cantor Henrique Viana embalou corações com repertório vibrante e ninguém conseguiu ficar parado no mesmo lugar.

No sábado (20), o público aproveitou a festa e desfrutou de experiência festiva inesquecível, com shows das duplas Vittor & Felipe, Paulinha & Adriano e Banda Severina. Já no domingo (21), os destaques ficaram por conta das apresentações dos alunos do Programa Ativação 60+, da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, e da quadrilha Asa Branca, que agitou o público com um conjunto animado e cheio de energia. No palco, as apresentações do Trio Coisa de Zé e Trio Jaçanã ofereceram um espetáculo com o melhor forró pé de serra.

E tem mais Arraiais Juninos no próximo final de semana. No Parque Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, s/nº – Vila Augusta), a festa vai rolar solta nos dias 26, 27 e 28 de junho. Já o espaço do Cemear (rua Abílio Ramos, 122 – Macedo) recebe a festança nos dias 3, 4 e 5 de julho, marcando o encerramento de mais uma edição de sucesso em Guarulhos.

Anote os horários: sextas-feiras, das 17h às 22h; sábados, das 15h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h. Vista sua roupa junina mais bonita e participe desta diversão!