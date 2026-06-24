Bonsucesso Cultura e Tradição promove noite de sertanejo raiz, música ao vivo e atividades para toda a família

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos apoia mais uma edição do projeto Bonsucesso Cultura e Tradição neste sábado (27), a partir das 18h, no Centro de Cultura Popular Carpição, no Bonsucesso. A entrada é gratuita e o evento é aberto a todos os públicos.

A programação da noite traz música ao vivo com destaque para o sertanejo raiz e outros gêneros musicais, além de poesias, biblioteca comunitária e entretenimento para as crianças, incluindo pipoca, algodão doce e cama elástica. A proposta é oferecer uma noite cultural diversificada para moradores de todas as idades do bairro e região.

Preservação da cultura e das tradições locais

O projeto Bonsucesso Cultura e Tradição tem como objetivo preservar e valorizar a história, a cultura e as tradições locais, promovendo o acesso à cultura para públicos de diferentes perfis. O evento reúne expressões artísticas populares com atividades comunitárias, reforçando o papel da cultura como espaço de convivência e pertencimento.