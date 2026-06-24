Espanhola é presa por injúria racial contra trabalhadores no Aeroporto de Guarulhos

Uma mulher de nacionalidade espanhola foi presa em flagrante pela Polícia Federal na madrugada desta quarta-feira (24), após uma ocorrência envolvendo injúria racial na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a corporação, a suspeita estava em um voo da Latam que havia saído de São Luís (MA) e teria ofendido funcionários durante o processo de retirada das bagagens.

De acordo com os relatos recebidos pelos agentes, passageiros da aeronave informaram que a mulher teria direcionado ofensas aos trabalhadores responsáveis pelo atendimento no desembarque. A Polícia Federal não informou se os funcionários envolvidos pertenciam à administração do aeroporto ou à própria companhia aérea.

O caso aconteceu em meio a uma situação de transtorno enfrentada pelos passageiros após a chegada do voo. Conforme a Latam, os viajantes precisaram aguardar devido à falta momentânea de escadas cobertas, equipamento necessário para garantir o desembarque seguro durante a chuva. O problema teria causado atrasos e fez com que alguns passageiros perdessem conexões.

Nas redes sociais, usuários que estavam no voo relataram uma espera que teria variado entre uma hora e meia e duas horas para conseguir retirar as bagagens. Os passageiros também fizeram críticas ao atendimento prestado durante o período de espera no Aeroporto de Guarulhos.

Em nota, a Latam afirmou que não existe qualquer justificativa para agressões ou manifestações discriminatórias contra seus funcionários e informou que acionou a Polícia Federal para acompanhar o desembarque da passageira. A companhia declarou ainda que repudia qualquer forma de racismo ou discriminação. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.