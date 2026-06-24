Prefeitura de Guarulhos capacita profissionais das UBSs para fortalecer ações de vacinação

Entre os dias 16 e 19, a Secretaria da Saúde de Guarulhos capacitou profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para fortalecer ações de vacinação. Desenvolvida pelo Programa Municipal de Imunização, em uma ação conjunta entre os Departamentos de Atenção à Saúde e de Vigilância em Saúde, a iniciativa teve como objetivo qualificar as equipes que atuam nas salas de vacina, garantindo a melhoria contínua da assistência prestada à população.

Os treinamentos foram realizados no laboratório de informática do Centro Educacional Adamastor e reuniram profissionais das unidades localizadas nas Regiões de Saúde I, II, III e IV. A capacitação seguiu as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações e abordou conteúdos teóricos e práticos fundamentais para a rotina de vacinação, incluindo a atualização de procedimentos, boas práticas, utilização de sistemas de informação e segurança do paciente.

Durante o curso, as equipes também discutiram aspectos essenciais da cadeia de frio, que é responsável pela conservação adequada dos imunobiológicos desde o armazenamento até a administração. Foram debatidos temas, como monitoramento e controle de temperatura dos equipamentos, manejo de ocorrências de alteração térmica, registro e notificação de intercorrências, além dos critérios e procedimentos técnicos para descarte de vacinas quando comprometidas.

A atualização permanente das equipes é considerada fundamental pela administração municipal para garantir a qualidade, a segurança e a efetividade das ações de imunização. Esse processo contribui diretamente para o alcance das metas de cobertura vacinal e para a proteção da população contra doenças imunopreveníveis.

Compromisso com a qualificação

Com a implementação de ações de educação permanente, o município reforça seu compromisso com a qualificação dos profissionais da rede de saúde e com a segurança dos usuários do Sistema Único de Saúde. A iniciativa consolida o fortalecimento das estratégias de vacinação como uma das mais importantes medidas de prevenção de doenças e promoção da saúde pública em Guarulhos.