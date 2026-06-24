Prefeitura promove limpeza de sistema de drenagem no Cidade Parque São Luiz

A Prefeitura de Guarulhos promoveu a limpeza e a desobstrução de boca de lobo e poço de visita localizados na avenida Papa João Paulo II, na região da Cidade Parque São Luiz, na noite de terça-feira (23). O serviço foi executado pela Secretaria de Administrações Regionais, por meio da Regional Cumbica.

Para promover a desobstrução dos equipamentos que integram o sistema de drenagem de águas pluviais, a equipe que atuou no local realizou o serviço manualmente e por meio de caminhão hidrojato, que faz a remoção de resíduos e detritos por meio de água sob pressão.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos nas vias da cidade durante o período chuvoso.