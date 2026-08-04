Abertura de exposições celebra primeiro aniversário do Casarão da Nossa História

Neste sábado (8), a partir das 11h, o Centro Municipal de Educação Casarão da Nossa História, em Guarulhos, oferecerá programação especial em comemoração ao aniversário de um ano do espaço, com vernissage de abertura das exposições “Mestre Vicente Silva, 90 anos” e “Sem Memória Não Há Futuro”, seguidas de bate-papo com os artistas. A entrada é gratuita.

Em “Mestre Vicente Silva, 90 anos”, na Sala de Exposições Itinerantes do Casarão, as esculturas do artista Vicente Pereira da Silva retratam o trabalhador rural, o corpo humano e o universo lúdico e festivo, um conjunto de obras de ampla diversidade temática. Durante a vernissage, o escultor compartilhará com o público momentos de conhecimentos e memórias afetivas.

No Porão, a exposição da foto-livro “Sem Memória Não Há Futuro”, do fotógrafo Eder Martins, propõe uma reflexão crítica sobre o legado da ditadura civil-militar no Brasil (1964–1985), por meio de uma narrativa visual sobre os vestígios da repressão presentes nos lugares de memória e nos documentos da ditadura, reafirmando a importância da preservação da memória histórica e da promoção da cidadania.

Completamente restaurado e modernizado, o Centro Municipal de Educação Casarão da Nossa História é um equipamento da Secretaria de Educação de Guarulhos inaugurado em julho de 2025, onde funciona um polo de formação e visitação com foco na história da cidade.

O evento de aniversário do Casarão contará ainda com música ao vivo, apresentação de mágico, distribuição de pipoca e de algodão-doce.

O Casarão fica na rua Sete de Setembro, nº 207, esquina com a rua Felício Marcondes, no Centro da cidade.