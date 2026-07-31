Sessão de cinema e roda de conversa abordam fortalecimento feminino na Casa da Mulher Vila Galvão

Nesta quinta-feira (30) a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres promoveu às assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão a sessão de cinema Cine Pipoca: Fortalecimento Feminino, seguida por uma roda de conversa sobre o filme apresentado: “O Sorriso de Monalisa”. A iniciativa ocorreu também ao longo de julho nas demais unidades do equipamento municipal. A proposta da pasta é debater o papel da mulher na sociedade, os enfrentamentos femininos e a luta do segmento pelo livre arbítrio.

De acordo com a coordenadora das Casas da Mulher Guarulhense, Miruna Melo, “a proposta vem ao encontro da missão, visão e valores do equipamento, com o objetivo de empoderar e fortalecer as mulheres. A ideia é agregar conhecimento, esclarecê-las em relação aos seus direitos e torná-las cada vez mais cidadãs de direitos”, afirmou.

O filme

Com 1h 53 minutos, “O Sorriso de Monalisa” é dirigido por Mike Newell e tem como protagonista a atriz norte-americana Julia Roberts. O drama retrata a história de uma jovem professora liberal, que em 1953 leciona arte em uma tradicional universidade feminina e confronta os valores da sociedade e da instituição educacional conservadora.