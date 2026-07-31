Projeto Peis celebra aniversário com campeonato de dominó entre alunos com deficiência visual

Um campeonato de dominó com alunos com deficiência visual, seguido de um bolo confeitado, marcou nesta sexta-feira (31) o aniversário do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), promovido pela Prefeitura de Guarulhos, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. A iniciativa, que realizou 717 atendimentos no primeiro semestre desse ano, visa ao empoderamento da pessoa cega ou com baixa visão como forma de garantir seus direitos, convivência social com autonomia, além de prepará-la para o ambiente profissional, ampliando suas possibilidades de atuação.

Instituído oficialmente pela lei municipal 7.881/2020, o Peis foi criado pela pasta dois anos antes, em 31 de julho de 2018. Ele oferece gratuitamente aulas de treinamento, orientação e mobilidade (uso da bengala), de soroban (cálculos matemáticos), de Braille (leitura e escrita), o Rolezinho de Bengala (visita guiada a equipamentos públicos como parques, instituições, museus, entre outros), o Clube do Livro (grupo de leitura online) e encaminhamentos para empregabilidade.

Participantes

Primeiro aluno a integrar o Peis, Matheus Sandre, de 27 anos, esteve presente à comemoração. Ele é professor da rede municipal de ensino e contador de história no CEU Pimentas. “Cheguei no projeto há oito anos como uma pessoa que não aceitava a bengala e, após apenas quatro aulas, a aceitação foi total e passei a usá-la no dia seguinte. O projeto me trouxe independência, autonomia e liberdade”, explicou o professor que perdeu a visão em razão de retinose pigmentar.

Matheus não jogava dominó desde o início do ano. “Hoje foi um resgate. É muito importante o jogo para manter o tato afiado”, completou o professor.

Há pouco mais de um mês a moradora de Cumbica, Fátima Regina da Silva Evangelista, de 55 anos, frequenta as aulas de orientação e mobilidade. Ela tem retinopatia diabética e faz quatro anos que começou a perder a visão de ambos os olhos. Regina está afastada da escola estadual onde dava aulas de biologia e de ciências e aprendeu a usar a bengala no Peis. “Aqui é maravilhoso! É uma válvula de escape para os que estão em casa se lamentando pela cegueira. É onde encontrei apoio, carinho, conhecimento e dedicação dos servidores e da turma”, revelou emocionada.

Deficientes visuais (baixa visão ou cegos) interessados em integrar as atividades do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social podem se inscrever pelo WhatsApp/telefone (11) 2414-3685 ou na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo).

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.