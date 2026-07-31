Jovem grávida morre após queda de laje em Guarulhos; Polícia Civil apura possível feminicídio

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Ana Beatriz, de 23 anos, que morreu após cair de uma laje de aproximadamente seis metros de altura, em Guarulhos. Grávida de três meses, a jovem não resistiu aos ferimentos. O caso é tratado como morte suspeita e está sendo apurado para esclarecer se houve participação de terceiros. O sepultamento da vítima está previsto para esta sexta (31), na Zona Leste da capital paulista.

Segundo informações da investigação, Ana Beatriz foi até a residência do ex-companheiro, Wellington Breno, para retirar pertences pessoais após receber uma ligação que teria sido feita em nome do ex-sogro. No local, os dois teriam discutido. O homem afirmou às autoridades que a jovem se jogou da laje durante o desentendimento. No entanto, familiares contestam essa versão e sustentam a hipótese de que ela tenha sido empurrada, pedindo que o caso seja investigado como feminicídio.

De acordo com relatos de pessoas próximas, o relacionamento entre Ana Beatriz e Wellington durou cerca de três meses e era marcado por episódios de ciúmes, ameaças e comportamento controlador. Após o fim da relação, a jovem registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e obteve uma medida protetiva de urgência, que determinava o afastamento dele.

Wellington Breno foi preso por descumprimento da medida protetiva. A Polícia Civil segue realizando diligências, colhendo depoimentos e analisando provas para esclarecer a dinâmica da queda e determinar se a morte foi resultado de um acidente, suicídio ou de um possível feminicídio. A investigação permanece em andamento.