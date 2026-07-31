Prefeitura de Guarulhos realiza limpeza e remoção de resíduos no Vila Rio

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quinta-feira (30) serviços de limpeza e remoção de resíduos na rua Bandeira Paulista, no bairro Vila Rio de Janeiro. A ação integra o cronograma contínuo de zeladoria urbana desenvolvido pela administração municipal, com o objetivo de manter os espaços públicos limpos, organizados e seguros para a população, além de contribuir para a prevenção do descarte irregular de resíduos e de possíveis focos de proliferação de vetores.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para a preservação dos espaços públicos. Os munícipes que desejarem solicitar serviços de zeladoria executados pela Secretaria de Administrações Regionais podem registrar a demanda por meio do Fácil Digital ou agendar atendimento presencial em uma das unidades do Fácil. Confira: https://portalfacil.guarulhos.sp.gov.br/index/