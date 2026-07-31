Central do CadÚnico de Guarulhos passa a atender por agendamento

A Central do Cadastro Único de Guarulhos passa a atender, a partir desta segunda-feira (3), apenas mediante agendamento, que deve ser feito pelos números de WhatsApp (11) 99841-3626 ou (11) 2087-4271 e também pelos e-mails [email protected] e [email protected]. A unidade está localizada na avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima.

Para ser atendido é necessário apresentar um documento de identificação com foto (CPF, RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de endereço atualizado (preferencialmente uma conta em nome do atendido) e, no caso de crianças e adolescentes, também é preciso apresentar declaração escolar atualizada. A orientação é sempre portar o documento original para evitar transtornos.

Benefícios

Os inscritos no CadÚnico podem usufruir, desde que preencham os requisitos, os benefícios oferecidos pelos governos municipal, estadual e federal, como os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (Loas), Carteira do Idoso, entre outros.

Serviço

Central do Cadastro Único / Programa Bolsa Família

Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima | (11) 2408-7020

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Agendamentos:

E-mail: [email protected] | [email protected]

WhatsApp: (11) 2087-4271 | (11) 99841-3626