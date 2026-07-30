Prefeitura promove incentivo à leitura com doação de livros no Terminal Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Biblioteca Monteiro Lobato, promove a ação Biblioteca Móvel e Feira de Doação de Livros no Terminal de Ônibus Pimentas, nos dias 4 e 18 de agosto, das 10h às 14h, com participação gratuita e aberta a todos os públicos. A iniciativa disponibiliza um pequeno acervo para empréstimo, mediante apresentação de documento com foto, além de distribuir livros na feira de doação. A ação também divulga os serviços oferecidos pela biblioteca à população.

Ao ocupar um espaço de grande circulação como um terminal de ônibus, a ação aproxima o livro do cotidiano dos moradores e amplia o acesso à leitura em diferentes regiões da cidade, ao convidar quem passa pelo local a descobrir novos títulos.

Serviço

Biblioteca Móvel e Feira de Doação de Livros

Dias 4 e 18 de agosto, das 10h às 14h

Local: Terminal de Ônibus Pimentas | Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira – Pimentas