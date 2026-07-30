Prefeitura de Guarulhos realiza mega mutirão com mais de 1.500 vagas de emprego na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SDET), realizará um mega mutirão de empregos, na segunda-feira (3), das 9h às 16h, no Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). Serão ofertadas mais de 1.500 vagas de emprego em diversas empresas. Também haverá oferta de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

A iniciativa busca fortalecer a aproximação dos candidatos em busca de recolocação no mercado de trabalho com as empresas do município e para se candidatar às vagas é necessário levar documento pessoal com foto e currículo atualizado impresso.

Vagas disponíveis

A empresa Comercial Esperança, por exemplo, disponibilizará mais de 150 vagas para os cargos de operador(a) de caixa, operador(a) de loja, fiscal de loja, ajudante operacional, entre outras.

Já o Grupo Riachuelo está com 70 vagas de emprego para auxiliar de logística exclusiva para PCDs nos turnos manhã, tarde ou noite. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão planos de saúde e odontológico, seguro de vida, parcerias educacionais, entre outros.

O Grupo Souza Lima está com 250 vagas disponíveis, dentre elas, porteiro e auxiliar de limpeza. Os benefícios oferecidos são cesta básica, vale-refeição e outros.

Já a multinacional Shopee está com mais de 1.100 vagas abertas para o cargo de auxiliar de logística. A empresa oferece cesta básica, transporte fretado, entre outros benefícios.

Serviço

Mega mutirão de empregos

Segunda-feira, 3 de agosto, das 9h às 16h

CME Adamastor – Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo