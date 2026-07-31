Arquivo Histórico de Guarulhos abre visitas monitoradas gratuitas ao público durante agosto

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins promove, ao longo de agosto, visitas monitoradas abertas ao público. Com acompanhamento de um monitor especializado, os visitantes têm contato com documentos, fotografias e objetos do acervo que ajudam a contar a história de Guarulhos e o cotidiano de outras gerações. A atividade é gratuita, livre para todas as idades e exige agendamento por e-mail: [email protected]

A proposta é aproximar a população, os estudantes e os pesquisadores do acervo histórico da cidade, mostrando como documentos e registros do passado ajudam a compreender a formação e as transformações de Guarulhos ao longo do tempo. Durante a visita, o público conhece de perto peças que fazem parte da memória documental do município, incluindo fotografias e objetos que retratam diferentes períodos da cidade.

O acompanhamento de um monitor especializado permite contextualizar cada item e aprofundar a experiência dos visitantes, tornando a atividade acessível mesmo para quem não tem familiaridade prévia com pesquisa histórica.

A iniciativa integra os esforços da Secretaria de Cultura e Turismo para ampliar o acesso da população ao patrimônio documental de Guarulhos, valorizando a memória e a identidade da cidade.

Serviço

Conhecendo o Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins

De 3 a 28 de agosto, das 8h às 17h

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Mais informações: (11) 2442-8723