Série Rubi da Grande Liga de Futebol Feminino começa neste domingo

A primeira rodada da Grande Liga de Futebol Feminino – Série Rubi, que conta com seis partidas programadas em dois estádios de Guarulhos, acontece neste domingo (2). O torneio de futebol de várzea reúne dezesseis equipes na disputa pelo título e tem organização oficial realizada pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.
No Estádio Osvaldo de Carlos, localizado na rua Tapaua ,s/nº, na Vila Monteiro Lobato, a bola rola a partir das 12h30 com o confronto entre Favela Inverninho e Real Granada. Na sequência, às 13h30, o Favela São João enfrenta o S.E.A., e a rodada neste local termina com a partida entre Pimentas e R100, às 14h30.
Simultaneamente, o Estádio Cícero Miranda, situado na avenida Francisco Gonzaga Vasconcelos, 123, na Vila Rosália, recebe os outros três jogos do dia. A abertura dos confrontos começa às 12h30 com Guarani contra 100_Limite F.C., seguido pela disputa entre Futkausa e Diamante às 13h30. O encerramento dos jogos deste estádio acontece com o duelo entre Fortafem e Pantanal a partir das 14h30.