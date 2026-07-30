Prefeitura de Guarulhos amplia vacinação contra o sarampo para todas as pessoas com idade entre seis meses e 59 anos

Entre os dias 3 de agosto e 1º de setembro, durante a Campanha de Multivacinação, a Prefeitura de Guarulhos ampliará a vacinação contra o sarampo para todas as pessoas com idade entre seis meses e 59 anos de idade, independentemente da situação vacinal. A medida atende à recomendação do Ministério da Saúde para os municípios de Guarulhos, São Paulo e São Bernardo do Campo, após a identificação de casos de sarampo que indicam uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades. Até o momento, dois casos da doença foram confirmados na cidade.

O boletim epidemiológico mais recente da Secretaria da Saúde de Guarulhos mostra que a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo em crianças de um ano é de 84,02%, enquanto a da segunda dose é de 69,24% no município. A estratégia busca ampliar rapidamente a proteção da população, reduzir o número de pessoas suscetíveis à doença e interromper a circulação do vírus.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é gratuita e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, além do Ambulatório da Criança e do Adolescente.

Prefeitura intensifica a vacinação

Durante o período da campanha, a Secretaria da Saúde também intensificará as ações de vacinação em áreas prioritárias do município, com a realização de vacinação casa a casa, conforme avaliação epidemiológica e definição das equipes de saúde. Nessas localidades, os profissionais de saúde devidamente identificados visitarão os domicílios para verificar a situação vacinal e ofertar a vacina quando indicada. A Prefeitura orienta a população a receber os profissionais de saúde e colaborar com as equipes durante essas ações, fundamentais para ampliar a cobertura vacinal e proteger toda a comunidade contra o sarampo.

Ao longo de todo o mês de agosto, a Secretaria da Saúde divulgará informações sobre a campanha, incluindo cronograma de ações, locais de vacinação, orientações à população e as áreas que receberão intensificação das estratégias de vacinação, por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

A Secretaria da Saúde reforça que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir a doença e esclarece que a ampliação da imunização é uma medida temporária, adotada em resposta ao cenário epidemiológico atual, e não altera o Calendário Nacional de Vacinação.

Após o encerramento da campanha, permanecem válidas as orientações de rotina, com aplicação da primeira dose aos 12 meses e da segunda aos 15 meses. Pessoas de 12 meses a 29 anos, sem comprovação vacinal, devem receber duas doses. Já adultos de 30 a 59 anos não vacinados anteriormente devem receber uma dose.

Além disso, permanece vigente a chamada dose zero para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias, medida temporária adotada em razão do aumento do risco de circulação do vírus. Essa dose oferece proteção precoce, mas não substitui as doses previstas no calendário de rotina, que devem ser aplicadas aos 12 e aos 15 meses de idade.

A Prefeitura orienta a população a aproveitar a campanha para verificar a caderneta de vacinação e atualizar as doses em atraso.

Sarampo

O sarampo é uma doença viral grave, altamente contagiosa e transmitida pelo ar, que pode causar complicações graves, principalmente em crianças pequenas, gestantes e pessoas com baixa imunidade. Os principais sintomas são febre alta, manchas vermelhas pelo corpo e tosse seca. Manter a vacinação em dia é a principal forma de evitar novos casos e impedir a reintrodução da doença no país.