Doação de plaquetas multiplica a esperança e ajuda pacientes a vencerem doenças graves

A doação de plaquetas pode ser decisiva para pacientes em tratamento contra o câncer, leucemia, aplasia de medula óssea, doenças graves ou que aguardam por um transplante. Em Guarulhos, o Hemocentro São Lucas realiza esse procedimento, conectando doadores voluntários a pessoas que dependem das transfusões para dar continuidade ao tratamento. Simples, segura e realizada em pouco mais de uma hora, a doação representa uma oportunidade de recomeço para quem enfrenta uma rotina marcada pela espera da recuperação.

As plaquetas são as células responsáveis pela coagulação do sangue e, quando um paciente passa por sessões intensas de quimioterapia ou radioterapia, essa contagem despenca, deixando o organismo vulnerável a hemorragias graves. É nesse cenário delicado que a transfusão se torna um divisor de águas, garantindo que o tratamento continue de forma segura. Diferente da doação de sangue convencional, a doação por aférese utiliza um equipamento moderno e automatizado que coleta o sangue do doador, separa apenas as plaquetas necessárias e devolve o restante dos componentes para o corpo do voluntário no mesmo instante.

O grande diferencial desse método está na eficiência, pois uma única doação por aférese pode render até oito vezes mais plaquetas do que uma coleta de sangue comum. Na prática, isso significa que o paciente recebe o concentrado de um único doador, reduzindo drasticamente o risco de reações transfusionais e acelerando a recuperação médica. Para quem doa, o processo é extremamente tranquilo e o organismo repõe as plaquetas em cerca de 48 horas. Por conta dessa rápida recuperação, é possível realizar uma nova doação após dois dias, respeitando o limite de quatro doações em um mês e até 24 vezes por ano.

Como doar

Para se candidatar e ajudar a mudar essas histórias, o voluntário precisa ter realizado pelo menos uma doação de sangue recente na rede São Lucas, ter entre 18 e 69 anos, sendo que a primeira deve ter ocorrido antes dos 60 anos, e pesar acima de 60 quilos. A equipe do hemocentro faz uma avaliação prévia para checar se o doador tem veias firmes e calibrosas, além de uma contagem adequada de plaquetas no sangue. Os cuidados antes de ir ao hemocentro são simples e incluem dormir pelo menos seis horas na noite anterior, estar bem alimentado evitando o consumo de alimentos gordurosos e apresentar um documento oficial com foto no momento do atendimento.

O preparo para o dia da doação também exige atenção a alguns prazos importantes para garantir a segurança de quem recebe o material. O voluntário não deve ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ao procedimento, precisa evitar o fumo duas horas antes e não pode ter tomado medicamentos como aspirina ou anti-inflamatórios nos últimos sete dias. Cada doação representa uma chance real de recomeço para pacientes internados, transformando um momento de espera em profunda esperança.

Serviço

Hemocentro São Lucas

Rua Santo Antônio, 95 – Centro – Guarulhos

Horário de atendimento: Segunda a sábado, das 7h às 18h