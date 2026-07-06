Guarulhos aplica mais de 1,5 mil doses de vacinas contra gripe e sarampo em drive-thru no Bosque Maia

No sábado (4) a Prefeitura de Guarulhos aplicou 1.551 doses de vacinas no drive-thru realizado no Bosque Maia. Com duas horas a mais de funcionamento em relação à edição anterior, a ação, que ocorreu das 9h às 16h, resultou em 1.036 doses administradas contra a gripe e 515 contra o sarampo em pessoas que chegaram de carro ou a pé ao local.

A imunização contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade e continua sendo a forma mais eficaz de reduzir o risco de complicações, internações e mortes causadas pela doença, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

Em relação ao sarampo, a campanha contempla bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias, que devem receber a chamada dose zero da vacina tríplice viral como medida adicional de proteção diante da circulação da doença na capital de São Paulo e do caso confirmado recentemente em Guarulhos. Além disso, pessoas com idade entre 12 meses e 59 anos devem verificar se o esquema vacinal está completo e receber as doses recomendadas, quando necessário.

O esquema vacinal contra o sarampo prevê duas doses para crianças, aos 12 e aos 15 meses. Para pessoas de até 29 anos sem vacinação ou comprovação, são recomendadas duas doses. Já para quem tem entre 30 e 59 anos, o indicado é receber ao menos uma dose.

As vacinas contra a gripe e o sarampo também seguem disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos de segunda a sexta-feira. Para se vacinar, basta apresentar um documento com CPF. No caso das crianças, a carteira de vacinação deve ser apresentada para que a equipe avalie a necessidade de atualização do calendário vacinal.

Serviço

Os endereços das UBS estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.