Oficina Fuxic’Art na Casa da Mulher explora a criatividade para geração de renda e bem-estar

Nesta segunda-feira (6) uma turma de mulheres iniciou a oficina Fuxic’Art, na Casa da Mulher Guarulhense Pimentas, localizada no CEU Pimentas. Desenvolvida em duas aulas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a ideia é ensinar as participantes a fazer fuxicos perfeitos usando retalhos de tecidos e persianas, bordar à mão e, com criatividade, confeccionar uma toalha de chá e um jogo americano.

Proporcionar às assistidas bem-estar, autonomia, oferecer oportunidade de geração de renda, empoderamento feminino e estímulo ao empreendedorismo estão entre os objetivos da atividade.

Moradora do parque Jandaia, Alexsandra Aparecida Leme da Silva, 51 anos, frequenta as aulas de vagonite de fita e de pintura de tecido oferecidas no equipamento. Ela vive do artesanato fazendo peças em EVA com personagens para festas e acha essa oficina muito interessante por ampliar seu aprendizado em uma atividade nova que vai ajudar na renda de casa.

Acompanhada pela filha Maria Luiza, de 6 anos, Fernanda Santana Rocha, 42 anos, moradora do Jardim Nova Cidade, participou pela primeira vez de uma oficina na Casa da Mulher. Ela sempre gostou muito de artesanato porque desestressa e faz bem para a saúde mental. Pretende fazer peças para a casa e vê que está pegando o jeito.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.