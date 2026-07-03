Casa da Mulher Recreio São Jorge ganha canteiros com plantas e flores ornamentais

Nesta sexta-feira (3) a Prefeitura de Guarulhos deu mais um passo na revitalização da Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge, O local ganhou dois canteiros com cerca de 150 metros quadrados, repletos de mudas de plantas ornamentais. O trabalho de plantio foi executado com apoio da Secretaria de Administrações Regionais e de assistidas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres.

A subsecretária Vanessa de Jesus também pôs a mão na massa, auxiliando no plantio da grama amendoim, lavandas, hortênsias, estrelícias e barbas de serpente.

De acordo com a subsecretaria, há mais de 20 anos não era feita manutenção no equipamento, que agora recebeu pintura interna, remoção de divisórias e a implantação de jardim, permitindo à comunidade (moradores, assistidas e crianças do entorno) desenvolver o sentimento de pertencimento.

Colaboradoras

A munícipe Solange Idelma de Souza, de 65 anos, frequenta o equipamento, onde aprendeu a plantar em uma de suas oficinas e aproveitou para colocar o conhecimento em prática. Ela gosta muito de plantas e acredita que o serviço realizado no jardim deu uma aparência bonita à Casa da Mulher e à rua.

Já a dona de casa Gisele Regina de Souza, de 44 anos, participou da execução do jardim acompanhada dos filhos Isabelly, de seis anos, e Gustavo, 12. Eles foram para auxiliar na arrumação dos canteiros que ficaram muito lindos. Para ela, essa é uma iniciativa boa porque embeleza e alegra a Casa da Mulher e as pessoas que passam por aqui. Gisele já fez curso de empreendedorismo e oficina de bijuteria no equipamento.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.