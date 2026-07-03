Cobertores, calçados e outros itens do vestuário podem ser entregues à Campanha do Agasalho

Além das peças tradicionais, como blusas e casacos, a Campanha do Agasalho 2026 também recebe meias, calçados, cobertores, toucas e cachecóis em tamanhos adulto e infantil. Aqueles que desejam doar encontram mais de 200 locais com as caixas do Fundo Social de Solidariedade (FSS) devidamente sinalizadas. Os endereços podem ser consultados no portal https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho.

É importante que as peças estejam em bom estado de uso, sem furos ou rasgos e limpas. Quando as doações chegam ao galpão do FSS, passam por uma triagem que verifica as condições dos itens, separação em categorias e higienização para que possam ser distribuídas entre as instituições que auxiliam o órgão na entrega às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Pets

Ampliando o público atendido pela campanha, este ano também estão sendo recebidas roupas e cobertores para animais, que devem ser entregues nas mesmas caixas, porém ensacadas.

Empresas e comércio

Interessados em participar da corrente de solidariedade, tornando-se um ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, devem entrar em contato por meio dos telefones (11) 93243-7345 ou 97213-9264. As caixas de coleta são entregues gratuitamente pelo FSS às escolas, igrejas, empresas, comércios e outros.