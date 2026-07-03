Boca de lobo e poço de visita são limpos pela Prefeitura em Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu, nesta sexta-feira (3), a desobstrução de uma boca de lobo e de um poço de visita localizados na rua Sargento Plínio F. Gonçalves, em Cumbica. O serviço foi coordenado pela Regional Cumbica.

Para efetuar a desobstrução dos equipamentos que integram o sistema de drenagem, foi utilizado o caminhão hidrojato, que realiza a limpeza de resíduos e detritos por meio de água sob pressão. O serviço também foi executado manualmente pela equipe.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos nas vias da cidade durante o período chuvoso.