Metrô fica mais perto de Guarulhos com descida da roda de corte do segundo Tatuzão da Linha 2-Verde

A expansão da Linha 2-Verde alcança mais um marco decisivo para aproximar o Metrô de Guarulhos. Nesta sexta-feira (3), foi realizada no canteiro da futura Estação Penha a operação de descida da roda de corte do segundo Tatuzão, batizado de Hebe Camargo, que atuará nas obras. Quando estiver totalmente montado, será a maior tuneladora já utilizada na América Latina.

O megaequipamento será responsável pela escavação dos túneis do Lote 2 da expansão da Linha 2-Verde, no trecho entre a futura Estação Penha e o VSE Castelo Branco, já no município de Guarulhos. Com isso, a obra dá mais um passo concreto rumo à integração metroviária entre São Paulo e a segunda maior cidade do Estado.

A operação marca uma das etapas mais emblemáticas da montagem da máquina. Com 11,67 metros de diâmetro — altura equivalente a um edifício de quatro andares — e 2.378 toneladas, a roda de corte é o maior e mais pesado componente da tuneladora. Localizada na parte frontal do equipamento, ela é responsável por cortar e fragmentar o solo durante a escavação subterrânea.

Batizada em homenagem à apresentadora Hebe Camargo, um dos maiores ícones da televisão brasileira, a nova máquina possui 133 metros de comprimento, 11,67 metros de diâmetro e aproximadamente 2.600 toneladas, características que a tornam a maior tuneladora da América Latina.

Para garantir desempenho, precisão e segurança, a estrutura conta com discos de corte, raspadores e sistemas de injeção de água e espuma, que auxiliam na escavação e no controle das condições do terreno. A roda de corte foi fabricada pela empresa CREG, na China, e desembarcou no Porto de São Sebastião em março deste ano. De lá, suas cinco partes foram transportadas até o canteiro da futura Estação Penha, onde passaram por um cuidadoso processo de montagem.

Antes da união definitiva das peças, foram realizados serviços de posicionamento, alinhamento topográfico e inspeções de qualidade. Mais de 20 profissionais especializados participaram da complexa etapa de soldagem, executada entre maio e junho, responsável por consolidar estruturalmente os cinco segmentos que formam a roda de corte.

Após a realização de novos ensaios técnicos e inspeções de segurança, a estrutura foi liberada para a operação de descida na vala de montagem, onde será integrada aos demais componentes da tuneladora.

Duas tuneladoras em operação

O novo tatuzão se juntará à tuneladora “Cora Coralina”, que já atua nas obras do trecho Vila Prudente–Penha. Pela primeira vez, a expansão da Linha 2-Verde contará com dois tatuzões operando simultaneamente, acelerando a construção da futura ligação metroviária até Guarulhos.

Na Linha 2-Verde, a ampliação compreende duas etapas, de Vila Prudente a Penha e de Penha a Dutra (em Guarulhos). A primeira etapa, com 8 km e oito estações, já tem os túneis construídos no primeiro trecho, entre Vila Prudente e Vila Formosa, enquanto no segundo trecho o tatuzão já escavou de Penha até Aricanduva. A etapa até Guarulhos já tem canteiros em início de obra e a montagem do segundo tatuzão que vai construir os mais de 6 km de túneis.