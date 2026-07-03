Nova vacina pneumo20 chega às UBSs de Guarulhos para ampliar a proteção infantil

A partir de segunda-feira (6), a Prefeitura de Guarulhos inicia a vacinação com a Pneumocócica Conjugada 20-valente (pneumo20), novo imunizante incorporado ao Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde para crianças menores de 5 anos. A vacina, que protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Antes disponível apenas na rede privada, onde pode custar mais de R$ 500, a pneumo20 passa a ser oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e substituirá gradualmente as vacinas pneumocócicas utilizadas atualmente. O novo imunizante amplia a proteção contra os sorotipos da bactéria mais associados às formas graves da doença, incluindo os tipos 3, 6A e 19A, oferecendo cobertura mais abrangente que as formulações anteriores. A vacina também ajuda a prevenir casos de otite média, infecção que pode causar perda auditiva e, em situações mais graves, evoluir para infecção generalizada.

Esquema de vacinação

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema de rotina passa a ser realizado com uma dose da pneumo20 aos 2 meses de idade, uma dose da pneumo10 aos 4 meses, e uma dose de reforço aos 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. Já as vacinas pneumo13 e pneumocócica polissacarídica 23-valente (VPP23) continuarão sendo utilizadas em estratégias específicas até o término dos estoques e conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

Durante esse período de transição, é normal que o esquema vacinal combine doses da pneumo10 e da pneumo20. Essa estratégia foi definida pelo Ministério da Saúde e garante a proteção adequada das crianças. Por isso, pais e responsáveis devem seguir a orientação das equipes das UBS e não deixar de vacinar os filhos caso uma das doses seja realizada com a pneumo10.

As crianças menores de 5 anos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema de vacinação contra o pneumococo deverão ser imunizadas conforme a idade e o histórico vacinal. Nesses casos, as equipes das unidades de saúde avaliarão a situação e atualizarão o esquema, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

A orientação da Secretaria da Saúde é para que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças e procurem a UBS mais próxima para manter a imunização em dia. Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação da criança, documento de identificação e, se possível, o Cartão SUS.

A vacinação é uma das principais estratégias para prevenir doenças imunopreveníveis e proteger as crianças contra infecções que podem evoluir para quadros graves, especialmente nos primeiros anos de vida.

Serviço

Os endereços das UBS estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.