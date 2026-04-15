Vacimóvel segue no Taboão até sábado com vacinação contra gripe e outras doenças

A Prefeitura de Guarulhos reforça que o Vacimóvel permanece em atendimento na praça Oito, no Taboão, até este sábado (18), oferecendo à população mais uma oportunidade para atualização da carteira de vacinação em local de fácil acesso e com horário ampliado. A unidade móvel funciona de segunda a sábado, das 9h às 16h.

No local, estão disponíveis doses contra a influenza (gripe) e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), HPV, meningite ACWY, hepatite B, febre amarela, além das vacinas contra tétano e difteria.

A estratégia integra as ações da Secretaria da Saúde para ampliar o acesso à vacinação, levando o serviço a regiões de grande circulação e facilitando a imunização de quem não consegue comparecer às unidades durante a semana.

A vacina contra a gripe é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, entre outros públicos mais vulneráveis às complicações da doença.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto. A caderneta de vacinação deve ser levada, sendo obrigatória para crianças e adolescentes. Pessoas com comorbidades precisam apresentar comprovante da condição.

A Secretaria da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra doenças imunopreveníveis e destaca a importância da adesão da população para reduzir complicações, internações e óbitos.

Serviço

Vacimóvel – vacinação

Local: Praça Oito (Taboão)

Período: até sábado (18/04)

Horário: das 9h às 16h