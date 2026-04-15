Casa de Cultura Popular São Rafael oferece aulas gratuitas de capoeira a partir de 28 de abril

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos abre inscrições para aulas gratuitas de capoeira na Casa de Cultura Popular São Rafael. As aulas têm início no próximo dia 28 de abril e seguem até 3 de dezembro, com encontros semanais às terças-feiras, das 8h às 9h. A atividade é classificada como livre para pessoas idade a partir de 4 anos e as vagas são limitadas a 50 participantes.

A capoeira é uma expressão única da cultura brasileira, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ela reúne elementos de luta, dança, música e filosofia, sendo praticada por pessoas de todas as idades e constituindo uma das formas mais ricas de transmissão da cultura popular afro-brasileira.

As aulas serão ministradas pelo professor voluntário Edvaldo Barbosa Santos, que conduzirá os encontros ao longo deste ano. A atividade é aberta, tornando-se uma oportunidade para crianças, jovens e adultos da comunidade do São Rafael e do entorno iniciarem ou se aprofundarem na prática.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo portal de inscrições culturais da Prefeitura de Guarulhos, disponível pelo link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Casa de Cultura Popular São Rafael

A Casa de Cultura Popular São Rafael é um equipamento da rede cultural municipal de Guarulhos, com programação regular voltada para atividades artísticas, culturais e de formação para a comunidade local. O espaço recebe gratuitamente projetos e iniciativas apoiadas pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Serviço

Aulas gratuitas de Capoeira

Data: 28 de abril a 3 de dezembro de 2026

Dia da semana: terças-feiras

Horário: 8h às 9h

Local: Casa de Cultura Popular São Rafael

Endereço: rua Ceres, s/n – Vila São Rafael

Classificação etária: livre (a partir de 4 anos)

Inscrição: obrigatória pelo link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

Vagas: 50

Informações: (11) 2087-4176

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita