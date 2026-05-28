Zoológico promove jogos educativos sobre destinação correta de resíduos

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Zoológico Municipal de Guarulhos promove nos próximos dias 2 e 3, terça e quarta-feira, das 10h às 15h, com intervalo entre meio-dia e 13h30, a ação Mobiliza GRU, iniciativa da voltada à conscientização sobre separação e destinação correta dos resíduos sólidos.

A atividade busca ensinar de forma lúdica e prática a importância do descarte correto e da preservação do meio ambiente. O público poderá participar de jogos educativos interativos, como Resíduo no Lugar Certo, no qual os participantes deverão identificar o local correto para descartar diferentes tipos de resíduos, e o Mobiliza GRU Corrida Sustentável, jogo de tabuleiro em tamanho real, onde os participantes percorrem espaços relacionados aos serviços de descarte e limpeza da cidade.

Em complementação, haverá apresentação de informações sobre serviços municipais como Coleta Seletiva, Coleta Domiciliar, Operação Cata-Tralha, Pet Eterno, Ecopontos e Aterro Sanitário, utilizando exposição de materiais recicláveis, banners e folhetos educativos.

Bombas de Sementes

Durante junho, o Zoo promoverá uma atividade educativa sobre compostagem, resíduos orgânicos e a relação entre água, saneamento e meio ambiente. Ao final, os participantes poderão participar da oficina de bombas de sementes, produzindo pequenas esferas de argila com sementes que auxiliam na regeneração da natureza. A atividade acontece nos dias 9, 11, 16, 18, 23 e 25, das 10h às 15h, com intervalo do meio-dia às 13h30.

O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. Entrada gratuita.