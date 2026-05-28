Arquivo Histórico destaca tradição da música caipira em exposição fotográfica

O Arquivo Histórico Municipal “Araci Borges Dias Martins” realiza durante todo o mês de junho a exposição “Projeto: Imagens que Contam Histórias”, iniciativa que apresenta mesas temáticas com fotografias antigas cuidadosamente selecionadas.

Neste mês, o tema escolhido é “Orquestra de Violeiros Coração da Viola: Memória e Tradição”, resgatando registros que revelam a trajetória do grupo e sua importância para a preservação da música caipira e das tradições culturais da região.

A proposta do projeto é aproximar o público da história da cidade por meio de imagens que registram momentos marcantes, costumes, personagens e transformações ao longo do tempo. As fotografias são organizadas em mesas expositivas acessíveis e interativas, estimulando a observação, o diálogo e a troca de experiências entre os visitantes.

O Arquivo Histórico Municipal fica avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos. Entrada gratuita. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos. Mais informações: (11) 2442-8723.