Zoológico comemora aniversário de seis anos do leão Kalipha

O recinto dos leões do Zoológico da Prefeitura de Guarulhos ganhou ambientação diferenciada nesta quarta-feira (27) para comemorar o aniversário de seis anos de Kalipha, leão que chegou ao parque ainda bebê no final de 2020.
A “festinha” contou com bolos de carne e uma girafa de papelão recheada com bifes suculentos. Muitas pessoas aguardaram em frente ao recinto até o momento da soltura do felino, que seguiu direto para saborear seus “presentes”.
Com seu bebê de dois meses no colo, a atendente de loja Aline Vieira, 28 anos, disse que se surpreendeu. Ela nunca tinha visto um leão de tão perto e ficou muito impressionada com o tamanho e a beleza, especialmente pelos olhos incríveis, achando lindos demais.
Kalipha divide o recinto com Madiba, que chegou ao zoo em agosto de 2020. Ambos os animais nasceram no Zoológico de São Paulo e integram um programa internacional de conservação dos grandes felinos.
O Zoológico da Prefeitura de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até 16h30). Entrada gratuita.